Çin'in Fuling Kaya Gazı Sahası'nda Üretim Arttı

CHONGQİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde bulunan Fuling Kaya Gazı Sahası'ndaki doğalgaz üretiminde 2022'nin ilk üç çeyreğinde önemli düzeyde artış yaşandı.

Fuling Kaya Gazı Sahası'nın geliştiricisi olan Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec, söz konusu dönemde sahada geçen yılın aynı dönemine göre 54 milyon metreküp artışla yaklaşık 5,42 milyar metreküp doğalgaz üretildiğini söyledi.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında 56 yeni kuyuda üretime başlanarak günlük gaz tedariki 3,1 milyon metreküp düzeyinde artırıldı.

Fuling Kaya Gazı Sahası, yıllar içinde üretim kapasitesini artırmak için çeşitli önlemler aldı. 2022 yılının ilk üç çeyreğinde etkin teknik iyileştirme önlemleri sayesinde saha, doğalgaz üretiminin yaklaşık 529 milyon metreküpünü gerçekleştirdi.

Temel olarak metandan oluşan kaya gazı, temiz bir yeni enerji kaynağı olarak kabul ediliyor.

Ticari geliştirme faaliyetlerinin 2014'te başladığı Fuling Kaya Gazı Sahası, açıldığından bu yana toplamda 47 milyar metreküpün üzerinde gaz üretimi gerçekleştirdi. Şu anda günde 20 milyon metreküpün üzerinde kaya gazı üreten saha, Çin'in iç ve doğu kesimlerine temiz enerji sağlıyor.