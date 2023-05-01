Çin'in Fujian Kentinde Su Yönetimi Dijital Teknolojiyle Destekleniyor

Çin'in Fujian eyaletindeki Fuzhou'da su yönetimini iyileştirmek için dijital teknoloji kullanılıyor.

Changle ilçesinde kullanılan akıllı su koruma sistemi, Fujian sınırlarında türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

Sistemin işlevleri arasında akıllı nehir ve göl yönetimi, dijital kokpit ve su felaketini önleme gibi özellikler yer alıyor.

SES 1 (Çince): CHEN BAOHUO, Changle Halk Parkı'nın Nehir Denetmeni:

"Şu anda Changle Halk Parkı'nın yakınında bulunan nehir bölgesindeyiz. Sabah 8.30'da, nehir amirinin ofisinden nehirde çöp bulunduğuna dair bildirim aldım. Bu sorunu halletmek üzere derhal özel bir ekip kurdum.

Çöpü kaldırdıktan sonra, çektiğimiz fotoğrafları nehir amirliği akıllı yönetim sisteminin uygulamasına yükledik."

SES 2(Çince): PAN HUI, Fuzhou'ya bağlı Changle İlçesi Su Kaynakları Bürosu Personeli:

"İlçemizdeki 83 nehir idaresi görevlisi bugüne kadar nehirlerde 103.228 sefer devriye gezdi. Bu devriyeler sırasında karşılaşılan 2.783 vaka sisteme yüklendi ve bunların yüzde 100'ü uygun şekilde halledildi. Nehir denetiminin verimliliğini artıran akıllı nehir sistemine toplamda 26.000'den fazla vaka rapor edildi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)