Çin'in Fujian Eyaletinden Kinmen Adalarına Yönelik Kolluk Devriyeleri Artırıldı

FUZHOU, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi, pazartesi günü Kinmen adaları yakınlarındaki karasularında rutin kolluk devriyesine çıktı.

Çin Sahil Güvenliği Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian Sahil Güvenliği'nin haziran ayından bu yana Kinmen'e bitişik sularda kolluk devriyelerini güçlendirmek için filolar oluşturduğunu ve yaz mevsiminde uygulanan balık avlama yasağı ile ilgili özel kolluk operasyonları yürüttüğünü söyledi.

Zhu, bu tedbirler ile ilgili sulardaki deniz kontrollerinin etkin şekilde artırıldığını, Taiwan bölgesinden gelenler de dahil Çinli balıkçıların meşru hak ve çıkarlarının yanı sıra can ve mallarının korunduğunu ve Xiamen-Kinmen deniz alanında olağan navigasyon ve operasyon düzeninin kararlılıkla idame ettirildiğini söyledi.