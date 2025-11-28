Haberler

Çin'in Fujian Eyaletinden Kinmen Adaları Yakınlarında Rutin Kolluk Devriyesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi, Kinmen adaları yakınlarındaki sularda yasalara uygun rutin kolluk devriye görevleri gerçekleştirdiği bildirildi. Bu görevler, özellikle Taiwan bölgesinden gelen balıkçıların hak ve güvenliğini korumayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi cuma günü Kinmen adaları yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde rutin kolluk devriye görevleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian eyaletinin sahil güvenlik biriminin kasım ayı başlarından bu yana Kinmen yakınlarındaki sularda kolluk devriye görevlerini sürekli olarak artırmak üzere filolar oluşturduğunu belirtti.

Sahil güvenliğin ilgili sularda deniz kontrollerini artırdığını kaydeden Zhu, bu tür önlemlerin hem Taiwan bölgesinden gelenler de dahil olmak üzere Çinli balıkçıların meşru hak ve çıkarları ve can ve mal güvenliklerinin korunmasını hem de Xiamen-Kinmen deniz bölgesinde olağan seyrüsefer ve operasyon düzeninin etkili şekilde sürdürülmesini sağladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Papa'nın İstanbul'daki ayinde duygusal anları

Papa'nın kendini zor tuttuğu an! Ağlamamak için yutkunup durdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.