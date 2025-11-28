Çin'in Fujian Eyaletinden Kinmen Adaları Yakınlarında Rutin Kolluk Devriyesi

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi cuma günü Kinmen adaları yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde rutin kolluk devriye görevleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian eyaletinin sahil güvenlik biriminin kasım ayı başlarından bu yana Kinmen yakınlarındaki sularda kolluk devriye görevlerini sürekli olarak artırmak üzere filolar oluşturduğunu belirtti.

Sahil güvenliğin ilgili sularda deniz kontrollerini artırdığını kaydeden Zhu, bu tür önlemlerin hem Taiwan bölgesinden gelenler de dahil olmak üzere Çinli balıkçıların meşru hak ve çıkarları ve can ve mal güvenliklerinin korunmasını hem de Xiamen-Kinmen deniz bölgesinde olağan seyrüsefer ve operasyon düzeninin etkili şekilde sürdürülmesini sağladığını söyledi.