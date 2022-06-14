Çin'in Fujian Eyaletindeki Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Xinhua - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
FUZHOU, 14 Haziran (Xinhua) -- 13 Haziran 2022'de cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Longyan kentinde taşkınlar nedeniyle mahsur kalan insanları tahliye eden kurtarma ekipleri görülüyor.
FUZHOU, 14 Haziran (Xinhua) -- 13 Haziran 2022'de cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Longyan kentinde taşkınlar nedeniyle mahsur kalan insanları tahliye eden kurtarma ekipleri görülüyor. Fujian eyaletinde 12 Haziran'da taşkınların kontrol altına alınması için 3. seviye acil durum müdahalesi başlatıldı. (Fotoğraf: Xinhua)
Xinhua / Güncel