Çin'in Fujian Eyaletinde Şiddetli Yağmur ve Sel Nedeniyle 220.000 Kişi Tahliye Edildi - Haberler

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Çin'in Fujian Eyaletinde Şiddetli Yağmur ve Sel Nedeniyle 220.000 Kişi Tahliye Edildi

Xinhua - Güncel
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Çin'in Fujian Eyaletinde Şiddetli Yağmur ve Sel Nedeniyle 220.000 Kişi Tahliye Edildi

FUZHOU, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinde bu ayın başından beri etkili olan şiddetli yağmur ve sel sebebiyle yaklaşık 220.000 kişi tahliye edildi.

FUZHOU, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinde bu ayın başından beri etkili olan şiddetli yağmur ve sel sebebiyle yaklaşık 220.000 kişi tahliye edildi. Eyaletin bazı bölgelerinde su basması, toprak kayması, ev hasarı ve diğer afet durumları tespit edildi. Xianyou ilçesine bağlı Youyang kasabasında bir saat içinde maksimum 78,6 mm yağış kaydedildi. Fujian'daki yangın kurtarma ve orman itfaiye ekipleri 878 kurtarma personeli görevlendirdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 21 Haziran su Güncel Haberler

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