Üye Girişi
Haberler

Çin'in Fujian eyaletinde ormanlık alanlar ekonomik amaçlar doğrultusunda geliştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaleti, yüzölçümünün yüzde 65,12'sini oluşturan yaklaşık 8,1 milyon hektardan fazla ormanlık alanla kaplı. Geçen yıl eyalette yaklaşık 2 milyon hektarlık orman, ekonomik amaçlar doğrultusunda geliştirildi ve bu sayede 80 milyar yuan (yaklaşık 11.05 milyar ABD doları) değerinde bir getiri sağlandı.

FUJİAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaleti, yüzölçümünün yüzde 65,12'sini oluşturan yaklaşık 8,1 milyon hektardan fazla ormanlık alanla kaplı. Geçen yıl eyalette yaklaşık 2 milyon hektarlık orman, ekonomik amaçlar doğrultusunda geliştirildi ve bu sayede 80 milyar yuan (yaklaşık 11.05 milyar ABD doları) değerinde bir getiri sağlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

 Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den 'Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok' çıkışı

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi

Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title