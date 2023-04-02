Çin'in Fotovoltaik Sektörü İlk İki Ayda Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'de fotovoltaik (PV) sektörü 2023'ün ilk iki ayında endüstriyel zincirin ana ürünlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 büyüme kaydetmesiyle güçlü bir yükseliş gördü.

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'de fotovoltaik (PV) sektörü 2023'ün ilk iki ayında endüstriyel zincirin ana ürünlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 büyüme kaydetmesiyle güçlü bir yükseliş gördü.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60'tan fazla artışla yaklaşık 176.000 ton polisilikon ürettiğini açıkladı.

Veriler, polisilikon plaka üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 arttığını gösterdi.

Bakanlık verilerine göre iki aylık dönemde kristal silikon fotovoltaik hücrelerinin üretimi yüzde 57,5 artarak 62,2 gigavata ulaşırken, modüllerin üretimi ise yüzde 62,2 arttı.