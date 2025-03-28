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Çin'in Fosil Dışı Enerji Üretim Kapasitesi 2 Milyar Kilovata Ulaştı

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Çin, kurulu fosil dışı enerji üretim kapasitesini şubat ayı itibarıyla ilk kez 2 milyar kilovatın üzerine çıkararak toplam elektrik üretim kapasitesinin %58,8'ini fosil dışı enerji kaynaklarından karşılamaya başladı. Rüzgar ve güneş enerjisinde yapılan yatırımlar bu yükseklikte önemli rol oynadı.

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'in kurulu fosil dışı enerji üretim kapasitesi şubat ayı sonu itibarıyla ilk kez 2 milyar kilovatın üzerine çıktı.

Çin Elektrik Konseyi tarafından açıklanan son verilere göre bu rakam, ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 58,8'ini teşkil ediyor.

Rüzgar ve güneş enerjisinde oluşan kurulu yeni enerji üretiminin kapasitesi geçen ayın sonunda 1,46 milyar kilovata ulaşarak ülkenin toplam elektrik üretim kapasitesinin yüzde 42,8'ini oluşturdu.

Resmi verilere göre Çin'in kurulu fosil dışı enerji üretimi kapasitesinin Haziran 2021 sonunda ilk kez 1 milyar kilovatı aşmıştı.

Kurulu kapasitedeki bu hızlı artış, enerji sektörünün enerji yapısını optimize etmeye ve yeşil ve düşük karbon emisyonlu sisteme geçişi hızlandırmaya yönelik devam eden çabalarını yansıtıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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