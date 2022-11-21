Çin'in Finans Merkezi Shanghai, 5G Kapsama Alanını Genişletmeyi Planlıyor

SHANGHAİ, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in finans merkezi Shanghai'ın yerel yetkilileri, 5G kapsamını genişletme çabaları kapsamında, kentin 2023 yılının sonuna kadar 77.000'in üzerinde 5G baz istasyonuna sahip olmayı planladığını açıkladı.

Shanghai İletişim İdaresi tarafından yayınlanan bir eylem planına göre, gelecek yılın sonuna kadar 4.000'den fazla ticari bina ve büyük kamu binası iç mekan 5G kapsama alanına sahip olacak ve kentin yüzde 90'ı 5G hizmetlerine erişebilecek.

Planda ayrıca kentin kilit öneme sahip bölgelerinde indirme hızının 1.000 Mbps'ye, yükleme hızının ise 200 Mbps'ye ulaşacağı kaydedildi.

Shanghai, dijital dönüşümü ileriye taşımak için 5G teknolojisinden yararlanacak. 2023 yılında şehir, sağlık hizmetleri, eğitim, turizm ve ulaşım dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde 5G kullanımını teşvik edecek.

Çin, dünyanın en geniş 5G ağını kurdu. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre ülke, Ağustos sonu itibarıyla 2,1 milyonun üzerinde 5G baz istasyonuna sahip.

Çin'de 5G mobil kullanıcılarının sayısı ise Temmuz sonu itibarıyla 475 milyona ulaştı.