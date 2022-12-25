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Çin'in Finans Kurumlarının Varlıkları Yüzde 10,1 Arttı

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Çin'in Finans Kurumlarının Varlıkları Yüzde 10,1 Arttı

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin finansal kurumlarının 2022 yılının üçüncü çeyreği sonu itibarıyla bilançolarını genişlettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin finansal kurumlarının 2022 yılının üçüncü çeyreği sonu itibarıyla bilançolarını genişlettiğini gösterdi.

Çin Merkez Bankası'nın verileri, üçüncü çeyrek sonunda ülkenin finansal kuruluşlarının toplam varlığının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artışla 413,46 trilyon yuana (yaklaşık 59,23 trilyon ABD doları), toplam borçlarının ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 artışla 376,61 trilyon yuana çıktığını gösterdi.

Finans sektöründe aslan payına sahip olan bankacılık kuruluşları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam varlıklarda yüzde 10,2 artış bildirirken, menkul kıymetler sektörü toplam varlıklarının yüzde 7,3 sıçrama kaydettiğine tanık oldu.

Merkez bankasının verilerine göre, ülkedeki sigorta şirketlerinin toplam varlıkları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artışla 26,71 trilyon yuana çıktı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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