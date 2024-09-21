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Çin'in Finans Kurumlarının Varlıkları 480 Trilyon Yuana Ulaştı

Çin'in Finans Kurumlarının Varlıkları 480 Trilyon Yuana Ulaştı
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Çin'in finans kurumlarının toplam varlıkları, bu yıl Haziran sonu itibarıyla 480,64 trilyon yuana (yaklaşık 68,03 trilyon ABD doları) yükseldi. Bankacılık sektörü yüzde 6,6, sigortacılık sektörü ise yüzde 15,7 oranında artış gösterdi.

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in finans kurumlarının toplam varlıkları bu yıl Haziran sonu itibarıyla 480,64 trilyon yuana (yaklaşık 68,03 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Merkez Bankası'nın Cuma günü yayımladığı verilere göre bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artış anlamına geliyor.

Toplamda bankacılık sektörünün varlıkları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 433,1 trilyon yuana ulaşırken menkul kıymet kurumlarının varlıkları geçen yıla göre yüzde 0,1 düşerek 13,75 trilyon yuan oldu.

Verilere göre sigortacılık sektörünün varlıkları yıllık bazda yüzde 15,7 artışla 33,8 trilyon yuana yükseldi.

Finans kurumlarının toplam borçlarıysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 438,68 trilyon yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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