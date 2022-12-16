Çin'in Fiberglas Devi Mısır'da Yeni Bir Üretim Hattı Açtı

Çin'in dev fiberglas üreticisi Jushi Perşembe günü, Mısır'ın Süveyş vilayetinin Ain Sokhna kasabasında bulunan fabrikasında yeni bir üretim hattının açılışını yaptı.

Açılış törenine çok sayıda Mısırlı ve Çinli yetkili, iş insanı ve diplomat katıldı.

SES 1 (Çince): ZHANG WENCHAO, Çin Jushi Yurtdışı Direktörü

"Yeni hattın 350 milyon dolarlık yatırımı var. 600'e yakın yerel çalışanı istihdam ediyor. 120 bin ton fiberglas üretim kapasitesi bulunuyor. Burada üretilen fiberglas başta Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok yerine ihraç edilebiliyor."

2012 yılında Süveyş'te kurulan Jushi Mısır, yıllık 220.000 tonluk bir fiberglas üretim merkezini 2018 yılının Ağustos ayında tamamladı.

Yeni hat, Mısır'daki toplam üretim kapasitesini yılda 340.000 tona çıkaracak.

Jushi Mısır, çalışanlarının yaklaşık yüzde 98'i Mısırlı olduğu için Mısırlılar için yüzlerce iş fırsatı sundu.

Mısır ve Çin Jushi'nin ortak girişimi, Mısır'ı dünyanın en büyük 4. fiberglas üreticisi yaptı.

SES 2 (İngilizce): WALEİD GAMALELDİEN, SCZone Yönetim Kurulu Başkanı

"Jushi bizim için çok başarılı bir hikaye. Doğrudan ve dolaylı istihdam, yerel işgücü kullanımı, yabancı yatırım var. Yani bu gerçekten bir başarı hikayesi, çok önemli Çin yatırımlarından biri. Şimdi dünyanın belki de dördüncü en büyük fiberglas fabrikası konumundayız. Bu bizim için çok önemli bir şey. Ayrıca özellikle Çinliler olmak üzere birçok yatırımcı için faydalarını, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nden nasıl faydalanabileceğimizi gösteriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ain Sokhna'dan bildiriyor. (XHTV)