Çin'in FAW Grubu'nun Kamyon İştiraki 9 Milyonuncu Aracını Üretti

CHANGCHUN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden FAW Grubu'nun kamyon iştiraki olan FAW Jiefang'ın 9 milyonuncu aracı Salı günü üretim hattından indi. Böylece grubun toplam araç üretimi 60 milyona çıkmış oldu.

1953 yılında kurulan ve merkezi Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan devlete ait FAW Grubu, ülkedeki otomobil sektörünün temel taşı olarak biliniyor. Şirket ilk Jiefang kamyonunu 1956 yılında montaj hattından indirmişti.