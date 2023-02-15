Çin'in Fast Teleskopu 740'tan Fazla Pulsar Saptadı

Araştırma ekibi, dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST), faaliyete geçmesinden bu yana 740'tan fazla pulsar tespit ettiğini duyurdu.

Araştırma ekibi, dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST), faaliyete geçmesinden bu yana 740'tan fazla pulsar tespit ettiğini duyurdu.

SES (Çince): JİANG PENG, teleskobun baş mühendisi:

"FAST teleskobu, önemli bilimsel sonuçlar elde etmek amacıyla öncüller üretmek üzere benzersiz pulsarlar bulmamız açısından önemli bir fırsat sunuyor."

Pulsarlar ya da diğer adıyla hızlı dönen nötron yıldızları, süpernova patlamaları sonucu ölen büyük yıldızların içine çökmüş çekirdeklerinden oluşuyor.

Pulsarları gözlemek, yer çekimsel radyasyon ve karadeliklerin varlığını doğrulamak ayrıca fizikteki diğer birçok önemli soruyu çözmeye yardımcı olmak için kullanılabilen FAST için önemli bir görev.

"Çin'in Gökyüzündeki Gözü" olarak adlandırılan teleskop, ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinde doğal biçimde derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alıyor. Teleskobun, 30 standart futbol sahası kadar sinyal alma alanı bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)