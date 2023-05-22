Çin'in Everest Dağı Koruma Alanı'nda 100'den Fazla Kar Leoparı Olduğu Öngörülüyor

LHASA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Kızılötesi kamerayla çekilen arşiv fotoğrafında, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest (Qomolangma) Dağı Koruma Alanı'ndaki bir kar leoparı görülüyor.

LHASA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Kızılötesi kamerayla çekilen arşiv fotoğrafında, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest (Qomolangma) Dağı Koruma Alanı'ndaki bir kar leoparı görülüyor.

Tibet Özerk Bölgesi'nin ormancılık ve çayır idaresinin verdiği bilgiye göre ön tahminler Everest (Qomolangma) Dağı Koruma Alanı'ndaki kar leoparı popülasyonunun 100'den fazla olduğunu gösteriyor.(Fotoğraf: Qomolangma Kar Leoparı Koruma Merkezi/Xinhua aracılığıyla)