Çin'in Enerji Üretimi Ocak ve Şubat Aylarında Arttı

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in enerji üretimi 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 1,35 trilyon kilovat-saate ulaştı.

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in enerji üretimi 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 1,35 trilyon kilovat-saate ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) alınan veriler rüzgar enerjisi üretiminin, 2022'nin ilk iki ayına göre yüzde 30,2 arttığını gösterdi. Aynı döneme kıyasla güneş enerjisi üretimi yüzde 9,3 artarken, nükleer enerji üretimi de yüzde 4,3 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde ülkenin termik enerji üretimi yıllık yüzde 2,3 düştü, hidroelektrik üretimi ise bir yıl öncesine göre yüzde 3,4 düşüş kaydetti.