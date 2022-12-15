Çin'in Enerji Üretimi Kasım'da Arttı Güncel Haberler BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Perşembe günü açıklanan veriler, Çin'in enerji üretiminin Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artışla 666,7 milyar kilovat-saate ulaştığını gösterdi. BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Perşembe günü açıklanan veriler, Çin'in enerji üretiminin Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artışla 666,7 milyar kilovat-saate ulaştığını gösterdi. Veriler, Ocak-Kasım döneminde toplam enerji üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla 7,6 trilyon kilovat-saate yükseldiğini ortaya koydu. NBS verileri, enerji alt kategorilerine bakıldığında bir yıl öncesine göre termik enerji üretiminin yüzde 1,4 ve rüzgar enerjisi üretiminin de yüzde 5,7 arttığını gösterdi. Nükleer enerji üretimi yüzde 11,1 aratrken, hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 düşüş gösterdi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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