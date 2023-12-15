Çin'in Enerji Üretimi Hızla Büyüyor

Çin'in enerji üretimi, Kasım ayında Ekim ayına göre daha hızlı bir şekilde yüzde 8,4 oranında artış gösterdi. Termik enerji, hidroelektrik ve güneş enerjisi üretiminde büyük artışlar yaşanırken, rüzgar enerjisi üretimi de yükselişe geçti. Nükleer enerji üretimi ise azaldı. Ülkenin elektrik üretimi ise 2023 yılının ilk 11 ayında yüzde 4,8 artarak 8,07 trilyon kilovat-saate ulaştı.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in enerji üretimi Ekim ayındaki yüzde 5,2'lik artışa kıyasla Kasım ayında yüzde 8,4 oranında artarak daha hızlı bir büyüme sergiledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü açıkladığı veriler detaylı incelendiğinde, termik enerji üretiminde yüzde 6,3 oranında, hidroelektrik üretiminde yüzde 5,4 oranında ve güneş enerjisi üretiminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,4 oranında artış görüldü.

Rüzgar enerjisi üretimi Kasım ayında düşüş eğilimini tersine çevirerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,6 artış kaydetti. Nükleer enerji üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında azaldı.

2023 yılının ilk 11 ayında ülkenin elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak yaklaşık 8,07 trilyon kilovat-saate ulaştı.