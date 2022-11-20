Çin'in Enerji Üretimi Ekim'de Yüzde 1,3 Arttı
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BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin enerji üretiminin Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 661 milyar kilovat-saate çıktığını gösterdi.
BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin enerji üretiminin Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 661 milyar kilovat-saate çıktığını gösterdi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre bu artış, Eylül ayında yaşanan yıllık yüzde 0,4'lük düşüşü tersine çevirmiş oldu.
Enerji alt kategorilerine bakıldığında, Ekim ayında hızlı bir büyümeyle rüzgar enerjisi üretimi yıllık yüzde 19,2, güneş enerjisi üretimi ise yüzde 24,7 arttı.
Termal enerji üretimi, yıllık yüzde 3,2 artış kaydetti. Termal enerji üretimindeki artış oranı Eylül ayındaki artışın 2,9 yüzde puan altında kaldı. Eylül ayında yüzde 2,7 düşüş yaşanan nükleer enerji üretimi ise Ekim'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 yükseldi.
Hidroelektrik üretimi ise Ekim'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 düştü.
Ekim ayı verileriyle birlikte Çin'in ilk 10 ayındaki enerji üretimi de yıllık yüzde 2,2 artışla 7 trilyon kilovat-saate çıktı.