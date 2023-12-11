Çin'in Enerji Dönüşümü Görünümü 2023 Raporu Açıklandı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) çerçevesinde, Çin'in enerji geçişi görünümüne ilişkin bir rapor yayımlandı. Rapor, enerji geçişi sürecinde enerji güvenliği ve maliyet verimliliği konularına odaklanıyor.

DUBAİ, 11 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) çerçevesinde, Çin'in enerji geçişi görünümüne ilişkin bir rapor yayımlandı.

"Çin'in Enerji Dönüşümü Görünümü 2023" başlıklı rapor, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden COP28 çerçevesinde Cumartesi günü düzenlenen "Küresel Enerji Dönüşümü için Dirençli Geleceği Ortaklaşa Şekillendirmek" temalı yan etkinlikte açıklandı.

Rapor, enerji geçişi sürecinde enerji güvenliği ve maliyet verimliliği konularına odaklanıyor.

Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua, etkinlikte yaptığı konuşmada ülkelerin kendilerine özgü koşullara dayalı enerji dönüşümü çözümlerini keşfetmelerinin ve enerji dönüşümü konusunda kapsayıcı, faydalı ve herkes için uygulanabilir bir uzlaşıya varmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Raporda, Çin'in gelişmiş ülkelerden farklı bir yeşil ve düşük karbon yolu izleyeceği ve ülkenin temiz enerji teknolojilerinin atılım yaparak gelişme kaydedeceği ifade edildi.

Raporda, Çin'in gelişmiş ülkelere kıyasla nispeten düşük kişi başına enerji tüketimi ve karbon emisyonu ile yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamasının ve böylece küresel yeşil gelişime güven aşılamasının beklendiği kaydedildi.