Çin'in Endüstriyel Ekonomisi 2022'de İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü düzenlenen ulusal sanayi ve bilgi konferansına göre, ülkenin endüstriyel ekonomisi 2022'de genel olarak istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Pingxiang ilçesindeki bir bisiklet ve bebek arabası üreticisinin fabrikasındaki üretim hattında çalışan işçiler görülüyor, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü düzenlenen ulusal sanayi ve bilgi konferansına göre, ülkenin endüstriyel ekonomisi 2022'de genel olarak istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Konferansta, ülkenin yıllık ana işletme geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,95 milyon ABD doları) olan endüstriyel firmalarının katma değerli endüstriyel üretiminin, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttığı hesaplandı.

İmalatın katma değerli endüstriyel üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artış gösterdi. GSYİH içindeki payının da 2021'e göre 0,5 yüzde puan artışla yüzde 28'e ulaşması bekleniyordu.

2022'nin sonu itibarıyla ülkede, yeni ve benzersiz ürünler üreten 70.000'den fazla uzman ve ileri teknolojiye dayalı işletme yer aldı ve 2,3 milyondan fazla 5G baz istasyonu inşa edildi.

Konferansta, ülkenin telekomünikasyon iş hacminin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 8 arttığı tahmin edildi.