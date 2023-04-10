Çin'in En Yüksek Jeotermal Elektrik Santrali 500 Milyon Kwh'in Üzerinde Elektrik Üretiyor

LHASA, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan, yükseklik bakımından Çin'in en yüksek jeotermal elektrik santrali, 2018'de faaliyete geçtiğinden bu yana 500 milyon kilovat-saatten (kWh) fazla elektrik üretti.

LHASA, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan, yükseklik bakımından Çin'in en yüksek jeotermal elektrik santrali, 2018'de faaliyete geçtiğinden bu yana 500 milyon kilovat-saatten (kWh) fazla elektrik üretti.

Bölgenin merkezi Lhasa'nın Damxung ilçesindeki Yangyi jeotermal elektrik santrali, Çin'in ticari işletme altındaki tek jeotermal elektrik santralidir.

Santral, kendi elektrik üretimi tarafından üretilen kuyruk suyunu tamamen yeniden şarj etmek ve geri dönüştürmek için yeni teknolojiler kullanıyor. Bu teknolojiler, her yıl 420.000 ton karbondioksit emisyonunun, 6.200 ton azot oksitin, 12.000 ton kükürt dioksitin azaltılmasına ve 116.000 ton standart kömür tasarrufuna yardımcı oluyor.

Santralin başkanı Sun Jiabin, santralin yıllık ortalama 8.700 saatlik elektrik üretimine sahip olduğunu ve istikrarlı enerji tedariğinin Tibet'in elektrik arzının en yüksek seviyesini ve bölgenin kış enerjisi tedarikini büyük ölçüde koruduğunu söyledi.

Jeotermal enerji, Dünya'da depolanan, temiz ve sürdürülebilir olan bir ısı enerjisi. Tibet zengin jeotermal kaynaklara sahip.

Bölge, jeotermal enerjinin önemli bir rol oynadığı gelecekte ulusal bir temiz enerji üssü inşa etmeyi planlıyor.

Yangyi santrali de bir genişleme projesi olasılığını araştırıyor. Tahmini 480 milyon yuan (yaklaşık 70 milyon ABD doları) yatırımla, istasyonun ikinci aşama projesinin ısıtma, sebze seraları ile tıp ve sağlık hizmetleri alanlarında daha fazla uygulama senaryosu sağlaması bekleniyor.