Çin'in En Uzun Ağacının Boyu 83,4 Metre Olarak Ölçüldü

SHANGHAİ, 10 Ekim (Xinhua) -- Shanghai Chenshan Botanik Bahçesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çinli bir bilimsel araştırma ekibi Pazar günü Çin'in en uzun ağacının boyunu 83,4 metre olarak güncelledi.

SHANGHAİ, 10 Ekim (Xinhua) -- Shanghai Chenshan Botanik Bahçesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çinli bir bilimsel araştırma ekibi Pazar günü Çin'in en uzun ağacının boyunu 83,4 metre olarak güncelledi.

Botanikteki adı Abies ernestii var. salouenensis olan rekor uzunluğa sahip ağaç Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan dağlık bir vadide yer alıyor. Ortalama 2.800 metre yükseklikte yer alan vadi bol yağış alıyor, ılıman iklime sahip ve orta derecede güneş görüyor.

Ağaç ilk olarak Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Botanik Enstitüsü'nün bu yılın Mayıs ayında gerçekleştirdiği bir bilimsel araştırma sırasında keşfedildi. Araştırmacılar ormanda 75 metreden uzun bir dizi dev ağaç buldu ve drone ile yapılan ilk ölçümlerde Abies ernestii var. salouenensis'in uzunluğu 83,2 metre olarak tespit edildi.

Botanik Enstitüsü, Shanghai Chenshan Botanik Bahçesi ve diğer enstitülerden bir keşif heyeti ağacın boyunu Ağustos ayında bir kez daha ölçtü ve 83,4 metre olarak teyit etti.

Araştırmacılar ağacın göğüs yüksekliğindeki çapını da 207 cm olarak ölçtü ve ağacın yaklaşık 380 yaşında olduğuna karar verdi.