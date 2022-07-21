Çin'in en uzun 2. kulesi: Kanton Kulesi

Çin'in Guangzhou kentinde yer alan ve 600 metre yüksekliğe sahip Çin'in en uzun ikinci, dünyanın ise en uzun üçüncü kulesi olan Kanton Kulesi, ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Ana gövdesi 454 metre ve anten direği ise 146 metre yüksekliğinde olan kule, en üst katında yer alan seyir terası sayesinde Guangzhou'yu yüksekten izlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.

AA / Güncel