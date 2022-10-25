Çin'in En Üst Düzey Yasama Organı, Devlet Konseyi ve Üst Düzey Danışma Kurulu, 20. Çkp Ulusal Kongresi'nin Rehber İlkelerini İnceledi

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi, Devlet Konseyi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi'nin kilit üyeleri Pazartesi günü, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerini anlamak ve uygulamaya koymak üzere ayrı ayrı toplantılar yaptı.

20. ÇKP Ulusal Kongresi Çin'in başkenti Beijing'de 16-22 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin Daimi Komitesi'nin önde gelen Parti üyeleri grubunun toplantısına, NPC Daimi Komitesi başkanı ve Komite'nin önde gelen Parti üyeleri grubunun sekreteri Li Zhanshu başkanlık etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Li, çekirdeğinde yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin etrafında sıkıca kenetlenmek ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerini halkın kongresinin çalışmalarının ilerletilmesinde bir rehber olarak kullanmak için çaba harcanmasını istedi.

Li, NPC ve NPC Daimi Komitesi'nin, çekirdeğinde yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin güçlü liderliğinde yasama, gözetim, milletvekilleri ve dış ilişkilerle ilgili konular ve diğer hususlarda bu rehber prensipleri tam ve doğru olarak uygulaması gerektiğini söyledi.

Devlet Konseyi'nin önde gelen Parti üyeleri toplantısına, aynı zamanda Devlet Konseyi'nin önde gelen Parti üyeleri grubu sekreteri de olan Çin Başbakanı Li Keqiang başkanlık etti.

20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin öneminin altının çizildiği toplantıda, Kongre'de kabul edilen raporun, Parti'nin tüm etnik gruplardan Çin halkını biraraya getirmesi ve Çin'e özgü sosyalizme yeni başarılar kazandırmada onlara önderlik etmesi için siyasi bir bildiri ve Parti için bir eylem programı olduğu belirtildi.

Toplantıda, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin tam olarak uygulamaya konulabilmesi için Parti'nin ve halkın davasının yakın gelecekte ilerletilmesine yönelik hedef, görev ve stratejilerin doğru bir şekilde anlaşılması ve Beş-Katmanlı Entegre Plan ile Dört-Aşamalı Kapsamlı Stratejinin koordineli uygulamasının ilerletilmesi için çaba gösterilmesi istendi.

Toplantıda ayrıca Devlet Konseyi'nin önde gelen Parti üyeleri grubunun ve Konsey'e bağlı departmanların, çekirdeğinde yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi etrafında sıkıca kenetlenmek, Parti'nin tam ve güçlü bir öz yönetiminin sağlanması ve sürdürülebilir ve sağlıklı bir ekonomik ve sosyal kalkınmanın artırılması için daha fazla çaba sarf etmesini istedi.

Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan CPPCC Ulusal Komitesi'nin önde gelen Parti üyeleri grubunun toplantısına ise CPPCC Ulusal Komitesi başkanı ve önde gelen Parti üyeleri grubu sekreteri Wang Yang başkanlık etti.

20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne sunulan raporun önemi ve ilham veren gücünün vurgulandığı toplantıda bu yol gösterici ilkelerin incelenmesi ve uygulanmasının CPPCC'nin büyük bir siyasi görevi olarak alınmasının, CPPCC üyelerine Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesini öğretmenin ve bu konuda rehberlik etmenin ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde kabul edilen başlıca karar ve planlara odaklanmanın ve CPPCC'nin uzman bir danışma kurulu olarak rolünü yerine getirmesinin altı çizildi.