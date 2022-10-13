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Çin'in En Üst Düzey Yasama Organı, Daimi Komite Oturumunun Tarihini Belirledi

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Çin'in En Üst Düzey Yasama Organı, Daimi Komite Oturumunun Tarihini Belirledi

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) 13. Daimi Komitesi, 37. oturumunu 26-30 Ekim tarihlerinde Beijing'de gerçekleştirecek.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) 13. Daimi Komitesi, 37. oturumunu 26-30 Ekim tarihlerinde Beijing'de gerçekleştirecek.

Karar, NPC Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu başkanlığında Perşembe günü yapılan NPC Daimi Komitesi Yönetim Kurulu toplantısında alındı.

Önerilen gündeme göre, toplantıda yer alan milletvekilleri yaklaşmakta olan Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yönerge ilkelerini ayrıntılı şekilde inceleyip uygulayacak.

Milletvekillerinin diğer tasarı ve raporların yanı sıra Kadın Hakları ve Çıkarlarının Korunmasına Dair Kanun'a ilişkin revize taslağını, Sarı Nehir'in korunmasına ilişkin kanun taslağını ve Hayvancılık Kanunu'na yönelik revize taslağını gözden geçirmeleri bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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