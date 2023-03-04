Çin'in En Üst Düzey Siyasi Danışma Organı Yıllık Oturumuna Başladı Güncel Haberler BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in üst düzey siyasi danışma organı yıllık oturumuna Cumartesi öğleden sonra Beijing'de başladı. BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in üst düzey siyasi danışma organı yıllık oturumuna Cumartesi öğleden sonra Beijing'de başladı. Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve diğer Çinli liderler, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin, Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen ilk oturumunun açılış toplantısına katıldı. 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Yang, oturuma Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Daimi Komitesi'nin çalışma raporunu sundu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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