Çin'in En Üst Düzey Siyasi Danışma Kurulu Yıllık Oturumunu Tamamladı

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumu Cumartesi günü sona erdi.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumu Cumartesi günü sona erdi.

Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen oturumun kapanış toplantısına Xi Jinping ve diğer Çinli liderler katıldı.

Toplantıya başkanlık yapan 14. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning bir konuşma yaptı.

Toplantıda 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Daimi Komitesi'nin çalışma raporu hakkında bir karar, siyasi danışmanların öneri çalışmalarına yönelik rapor hakkında bir karar, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı yönetmeliğinin değiştirilmesine yönelik bir karar, yeni önerilerin incelenmesine yönelik bir rapor ve 14. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin ilk oturumu hakkında siyasi bir karar onaylandı.