Çin'in En Kuzeyindeki Eyaletinin Dış Ticareti İlk 6 Ayda Yüzde 30,7 Arttı

HARBİN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Yerel gümrük verilerine göre, Çin'in en kuzeyinde bulunan eyaleti Heilongjiang'ın mal olarak dış ticareti 2022 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 30,7 artarak 122,21 milyar yuana (yaklaşık 18,12 milyar ABD doları) yükseldi. Harbin Gümrüğü'nün verileri, yılın ilk yarısında Heilongjiang'ın ithalatının yıllık yüzde 35,3 artışla 99,26 milyar yuana, ithalatının ise yüzde 14,1 artışla 22,95 milyar yuana çıktığını gösteriyor. Söz konusu dönemde eyaletin toplam ticareti içinde yüzde 78,9 yer tutan Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle ticareti 96,38 milyar yuana çıkarak yıllık bazda yüzde 37 artış gösterdi. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle ticaret de yüzde 23 artarak 11,18 milyar yuan olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde eyaletin işgücü yoğun ve tarımsal ürün ihracatında güçlü bir büyüme gözlenirken demir cevheri ile mekanik ve elektronik ürünleri ithalatında hızlı yükseliş kaydedildi.

Xinhua / Güncel