Çin'in En Büyük Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santrali Rekor Üretime Ulaştı

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan, ülkenin en büyük yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali, bu yıl 31 Mart'ta sona eren 12 aylık dönemde 330 milyon kilovat-saat elektrik üretti.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan, ülkenin en büyük yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali, bu yıl 31 Mart'ta sona eren 12 aylık dönemde 330 milyon kilovat-saat elektrik üretti.

China Shipbuilding New Power Ltd. Şti. tarafından tasarlanıp inşa edilen Urad Orta Sancağı'ndaki 100 megavatlık termal güneş enerjisi üretim ve depolama projesi, 2021'in Ekim ayında ulusal onay denetlemesinden geçti.

Şu anda 24 saat ve tam kapasite çalışan santral, 300.000 hanenin günlük akşam saatleri elektrik ihtiyacını karşılayabilecek durumda.

Santral, bir taraftan istikrarlı güç arzı sağlarken, bir taraftan da yerel ekolojik koruma ve restorasyon için bir güneş ve rüzgar kalkanı işlevi görüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Hohhot kentinden bildiriyor.(XHTV)