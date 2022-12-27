Çin'in En Büyük Ultra Derin Petrol Sahası, 2022'de 3 Milyon Tonun Üzerinde Eşdeğer Petrol ve Doğalgaz Üretti

URUMQİ, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'nın Tarim petrol saha birimi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tarim Havzası'ndaki Fuman petrol sahasının 2022 yılında bugüne kadar 3,09 milyon ton eşdeğer petrol ve doğalgaz ürettiğini belirtti.

URUMQİ, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'nın Tarim petrol saha birimi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tarim Havzası'ndaki Fuman petrol sahasının 2022 yılında bugüne kadar 3,09 milyon ton eşdeğer petrol ve doğalgaz ürettiğini belirtti.

Şirket, Çin'in en büyük ultra derin petrol sahası olan Fuman petrol sahasının 1 milyar tondan fazla petrol ve doğalgaz kaynağına sahip olduğunu ve bunların büyük ölçüde yeraltında 7.500 ila 10.000 metre derinlikte tespit edildiğini bildirdi.

Şirkete göre, Fuman petrol sahasının 2025 yılına kadar yılda 5 milyon ton eşdeğer petrol ve doğalgaz üretmesi bekleniyor.

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeybatısında yer alan Tarim Havzası, Çin'in önemli petrol havzalarından biri. Havzadaki ultra derin petrol ve doğalgaz kaynakları, Çin'deki toplam yerli ultra derin petrol ve doğalgaz kaynaklarının yüzde 60'ından fazlasını, küresel toplamın ise yüzde 19'unu oluşturuyor.