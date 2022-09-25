Çin'in En Büyük Tuzlu Su İç Gölünde Göçmen Su Kuşlarının Sayısı Artıyor

XİNİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Qinghai Gölü Ulusal Doğa Koruma Alanı İdaresi yetkililerine göre, Çin'in en büyük tuzlu su iç gölü olan Qinghai Gölü'nde göçmen su kuşlarının sayısı artıyor. İdareden Sun Jianqing adlı yetkili, 16-21 Eylül tarihleri arasında yürütülen göçmen kuş izleme ve devriye operasyonları sırasında, izleme personelinin 39 su kuşu türü tespit ettiğini ve bu kuşların toplam sayılarının 233.000'in üzerinde olduğunu belirtti. Sun, geçen yılın aynı dönemine göre kuş nüfusunun yaklaşık yüzde 32 oranında arttığını söyledi. Sun, bu kuşlar arasında birinci sınıf devlet koruması altındaki bir tür olan 60 kara boyunlu turna ile ikinci sınıf koruma altındaki 27 ötücü kuğu bulunduğunu bildirdi. "Son yıllarda, Qinghai Gölü'nün ekolojik ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde buradaki su kuşlarının sayısı artmaya devam ediyor" diyen Sun, "Yıllarca süren standart izleme ve devriyelerin yanı sıra su kuşlarının davranış ve alışkanlıklarına ilişkin araştırma çalışmaları, onların göç yollarını anlamamızı ve onları daha iyi korumamızı sağladı" bilgisini verdi. Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Qinghai Gölü, Çin'in kuzeyinde önemli bir ekolojik bariyer ve göçmen kuşlar için önemli bir mola yeri işlevi görüyor.