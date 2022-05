Çin'in En Büyük Tuz Gölü Daha Fazla Su Kuşunu Ağırlıyor - Haberler

XİNİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Yerel doğa koruma alanı idaresi, Çin'in iç kesimlerindeki en büyük tuz gölü olan Qinghai Gölü'nde su kuşlarının sayısının arttığını ve bazılarının burada üremeye başladığını bildirdi. İdarenin başındaki He Yubang, geçen hafta başlayan beş günlük kuş gözlemleme operasyonu kapsamında gözlemleme çalışanlarının toplamda 44.000'in üzerine çıkan 42 su kuşu türü gözlemlediğini ve bu sayının 2021'in aynı dönemine kıyasla 8.000 fazla olduğunu söyledi. Gözlemlenen kuşlar arasında, 88 adet devletin birinci sınıf koruma altındaki kara boyunlu turna, 16 adet ikinci sınıf koruma altındaki kara boyunlu batağan ve altı adet ötücü kuğu bulunuyor. He, su kuşlarının üreme mevsimine girdiğini söyledi. He, son verilerin Qinghai Gölü'nün su alanının on yıl öncesine göre 220 kilometrekare artışla 4.625 kilometrekareye ulaştığını gösterdiğini söyledi. Qinghai Gölü, Çin'in kuzeyi için önemli bir ekolojik bariyer ve göçmen kuşlar açısında çok önemli bir mola yeri işlevi görüyor.

Xinhua / Güncel