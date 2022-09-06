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Çin'in En Büyük Tatlı Su Gölünde Su Seviyesi Daha da Düştü

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Çin'in En Büyük Tatlı Su Gölünde Su Seviyesi Daha da Düştü

NANCHANG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Jiangxi eyaletinde yerel yetkililerinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang'ın su seviyesinin, sürekli yüksek sıcaklık ve yağış eksikliği nedeniyle düşmeye devam ettiğini söyledi.

NANCHANG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Jiangxi eyaletinde yerel yetkililerinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang'ın su seviyesinin, sürekli yüksek sıcaklık ve yağış eksikliği nedeniyle düşmeye devam ettiğini söyledi. Jiangxi eyaleti hidrolojik izleme merkezi, gölün göstergesi olan Xingzi hidroloji istasyonundaki su seviyesinin Salı sabahı son 31 günde yaklaşık 4 metre gerileyerek 7,99 metreye düştüğünü söyledi. Göl bu yıl, kayıtların tutulmaya başladığı 1951'den bu yana en erken tarih olan 6 Ağustos'ta kurak mevsime girdi. Poyang'ın su seviyesinin önümüzdeki hafta sıcak hava dalgaları ve kuru hava nedeniyle daha da düşmesi beklendiği için kuraklıkla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül su Güncel Haberler

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