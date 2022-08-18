Çin'in En Büyük Tatlı Su Gölü Kuraklık Nedeniyle Yüzde 75 Çekildi

NANCHANG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'deki yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yer alan Jiangxi Eyaleti'nde süren sıcak hava ve yetersiz yağışın tetiklediği kuraklık koşulları nedeniyle ülkenin en büyük tatlı su gölü Poyang yüzde 75 oranında çekildi. Eyalet Su Kaynakları Müdürlüğü, Perşembe günü Beijing saatiyle 10.00 itibarıyla, gölün toplam alanının 737 kilometrekare kaydedildiğini ve bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre 2.203 kilometrekare daha az olduğunu bildirdi. Gölün simgesi olan Xingzi hidroloji istasyonundaki su seviyesi, Perşembe günü Beijing saatiyle 10.00 itibarıyla 10,12 metreye düşerek, 22,63 metrelik rekor yüksekliğin yarısından daha az bir seviyeye geriledi. Göl bu yılın kuraklık mevsimine resmi olarak 6 Ağustos'ta girdi. Bu, 1951'de kayıtların başlamasından bu yana en erken tarih ve 2003 ile 2021 yılları arasındaki ortalama başlangıç tarihinden 69 gün önce oldu. Jiangxi'nin birçok bölgesi aşırı sıcaklık için kırmızı alarm verdi ve eyalet genelindeki 558 meteorolojik izleme istasyonu şu anda sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi aştığını bildirdi. Hava tahminlerine göre, Jiangxi'de yüksek sıcaklıkların ve az yağışın Eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor.