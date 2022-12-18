Çin'in En Büyük Soya Fasulyesi Eyaleti Yeni Bir Rekor Kırdı

HARBİN, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun istatistikleri, ülkenin en büyük soya fasulyesi üreticisi eyaleti Heilongjiang'ın 2022'de soya fasulyesi rekoltesi ve soya fasulyesi ekimi yapılan alan açısından yeni bir rekor kırdığını gösterdi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Suihua kentinde bir tahıl ticareti şirketinde bir görevli personel, rastgele örnekleme yoluyla kalite testi yapıyor, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun istatistikleri, ülkenin en büyük soya fasulyesi üreticisi eyaleti Heilongjiang'ın 2022'de soya fasulyesi rekoltesi ve soya fasulyesi ekimi yapılan alan açısından yeni bir rekor kırdığını gösterdi.

Heilongjiang, bir önceki yıla göre yüzde 32,6 artışla 9,54 milyar kilogram soya fasulyesi elde ederken, bu miktar ülkenin toplam soya fasulyesi üretiminin yüzde 47'sini oluşturdu. Soya fasulyesi ekimi yapılan alanların miktarı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,9 artışla 73,98 milyon mu (4,93 milyon hektar) oldu.

Heilongjiang'ın Jixian ilçesindeki Yongsheng Tarım Makineleri Kooperatifi Başkanı Liu Mingkun'in içi sevinç ve heyecanla dolu.

"Bu yıl kooperatifimiz 20.000 mu'dan fazla alanda soya fasulyesi ekimi yaptı ve ortalama verim 200 kilogramı geçiyor" açıklamasını yapan Liu, "Yeni bir rekor kırdık" diye ekledi.

Heilongjiang, ulusal gıda güvenliğini güvence altına almak için, çeşitlerin iyileştirilmesi ve tarla yönetimi teknikleri gibi bir dizi önlemle soya fasulyesi verimini artırıyor.