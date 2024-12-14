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Çin'in En Büyük Ro-Ro Otomobil Terminali Taicang'da Açıldı

Çin'in En Büyük Ro-Ro Otomobil Terminali Taicang'da Açıldı
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Taicang Limanı'nda hizmete giren yeni ro-ro otomobil terminali, Çinli otomobil markalarına yeni ihracat kanalları sunuyor. Terminal, yıllık 1,3 milyon araç kapasitesiyle dikkat çekiyor.

NANJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Taicang Limanı'nda hizmete açılan Yangtze Nehri havzasının en büyük ro-ro otomobil terminali, Çin'in yerli otomobil markalarına yeni ihracat kanalları sunuyor.

Perşembe günü Taicang Limanı'nda açılan Haitong terminalinde, aralarında SAIC Motor, Chery ve BYD'nin de bulunduğu 12 Çinli otomobil üreticisinin araçlarıyla yüklü üç ro-ro gemisi şimdiden işlem gördü.

Araçlar Meksika, Peru, Guatemala ve Güney Kore gibi ülkelere ihraç edilecek.

860.000 metrekare alana yayılan terminal, yıllık 1,3 milyon araç kapasitesine sahip ve tek seferde 32.000 araç alabiliyor. Terminalde ayrıca depolama, test, bakım ve şarj gibi hizmetler sunan beş otomobil servis merkezi bulunuyor.

Haitong Otomobil Terminali Limited Şirketi Başkan Yardımcısı Dai Chenhao'ya göre terminal, Yangtze Nehri Deltası ve Yangtze Nehri havzasında araç taşımacılığını geliştirecek, otomobil üretimi, taşımacılığı ve satışının koordineli gelişimini teşvik edecek ve lojistik maliyetlerini optimize edecek.

Jiangsu'nun en büyük otomobil ihracat limanı olan Taicang Limanı'ndan, 2024 yılının ilk 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artışla 437.300 araç ihraç edildi. Bu araçlar dünya çapında 116 ülke ve bölgeye ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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