Çin'in En Büyük Petrol ve Doğalgaz Sahasında Üretim Rekoru Kırıldı

Xİ'AN, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz sahası olan Changqing petrol sahası 2022 yılında 65 milyon ton eşdeğer petrol üreterek Çin'in yerli petrol ve doğalgaz üretiminde yeni bir rekora imza attı.

Xİ'AN, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz sahası olan Changqing petrol sahası 2022 yılında 65 milyon ton eşdeğer petrol üreterek Çin'in yerli petrol ve doğalgaz üretiminde yeni bir rekora imza attı.

PetroChina Changqing Petrol Sahası Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, Changqing petrol sahası sadece 2022 yılında 10 milyon tonun üzerinde bir petrol ve doğalgaz üretim kapasitesi ekledi ve yıl içinde 2.210 petrol kuyusu ile 2.338 doğalgaz kuyusunu faaliyete soktu.

Şirket açıklamasında, petrol sahasının 2022 yılı petrol ve doğalgaz üretiminin 2021 yılına göre 2,57 milyon ton artış kaydettiği belirtildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Ordos Havzası'nda yer alan Changqing petrol sahası, Çin'in enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadı. 1970'lerden bu yana faal olan sahanın kanıtlanmış toplam petrol ve doğalgaz rezervi Çin'in toplam rezervlerinin üçte birini oluşturuyor.

Halihazırda Changqing petrol sahası şirketinin bünyesinde, şirketin başarıyla geliştirdiği 35 petrol sahası ve 13 doğalgaz sahası bulunuyor ve bu sahalarda 890 milyon tonun üzerinde eşdeğer petrol üretiliyor.