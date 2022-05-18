Çin'in En Büyük Petrokimya Rafine Projesi Faaliyete Geçti - Haberler

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Çin'in En Büyük Petrokimya Rafine Projesi Faaliyete Geçti

Xinhua - Güncel
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Çin'in En Büyük Petrokimya Rafine Projesi Faaliyete Geçti

NANJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang şehrinde ülkenin en büyük rafineri ve kimyasal entegrasyon projesi Pazartesi günü üretime başladı.

NANJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang şehrinde ülkenin en büyük rafineri ve kimyasal entegrasyon projesi Pazartesi günü üretime başladı. Shenghong Petrokimya tarafından 67,7 milyar yuan (yaklaşık 10 milyar ABD doları) yatırımla üstlenilen proje, yıllık 16 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip. Lianyungang Belediye Başkanı Ma Shiguang, Shenghong'un Devlet Konseyi tarafından desteklenen üç büyük özel petrokimya rafineri projesinden biri olduğunu belirtti. Ma, projenin işletilmesinin şehirdeki endüstriyel yapının dönüşümü ve daha iyi hale gelmesini hızlandırmak için büyük önem taşıyacağını da sözlerine ekledi. Pek çok teknolojik alanda Çin'in rekorlarını kıran proje, en büyük atmosferik ve vakumlu damıtma ünitesini içeriyor. Projenin, ham petrol rafinerisi ile üst düzey kimya mühendisliği arasında köprü oluşturmada ve kritik kimyasal ürünlerin yerelleşme oranını yükseltmede kilit öneme sahip olması bekleniyor. Lianyungang, ülkenin en büyük petrokimya sanayi alanlarından biri.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, 18 mayıs, Kimyasal, Güncel, Haberler

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