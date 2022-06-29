Çin'in En Büyük Otomobil Üretim Merkezi Ekonomik Toparlanma Yolunda Vites Artırdı

SHANGHAİ, 29 Haziran (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Çin'in Shanghai kentinin güneydoğusunda bulunan fabrikası Gigafactory, Kovid-19'un yeniden canlanmasının yol açtığı aksamanın ardından Haziran ayı başlarında tam üretim kapasitesine yeniden dönmesi sayesinde üretim faaliyetlerine hızla devam ediyor. Tesla fabrikasının normale dönüşü, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'ın yanı sıra Jiangsu, Zhejiang ve Anhui eyaletlerinden oluşan Yangtze Nehri Deltası bölgesinde istisnai bir durum değil. Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturan delta bölgesi, Çin'in istikrarlı ekonomik büyümesinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynuyor.

Yangtze Nehri Deltası bölgesi, Çin'de önemli bir otomobil üretim merkezidir. Otomobil imalat sanayisinin temsil ettiği bölgenin ekonomik canlılığı gürleyerek normale dönüyor. Çin'in en büyük otomobil üreticisi Shanghai merkezli SAIC Motor, üç ana şubesinde günlük üretiminin 13.000 adede ulaştığını ve genel olarak, Kovid-19'un Mart ayında başlayıp haftalarca süren yeniden alevlenmesinden önceki seviyeye yükseldiğini bildirdi. Komşu Jiangsu ve Zhejiang'da da, başlıca tüm araç üretim şirketlerinin üretimi, Nisan ayına göre Mayıs ayında sırasıyla yüzde 136 ve yüzde 55'in üzerinde arttı.

Otomobil üretiminin yeniden toparlanması, yerel yönetimlerin endüstriyel zincirin sorunsuz çalışmasını sağlama çabaları sonucunda gerçekleşti. Örneğin Jiangsu, tüm araç ve otomobil parçaları firmalarının üretime yeniden başlamasına yardımcı olmak amacıyla, bölümler arası ve sektörler arası koordinasyon için bir mekanizma kurdu. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, otomobil sektöründeki firmaların yanı sıra, Jiangsu, Zhejiang ve Anhui'de yıllık toplam işletme geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,98 milyon ABD doları) olan büyük sanayi kuruluşlarının, üretimin yeniden başlamasında beklenenden daha iyi performanslar elde ettiklerini belirtti.

Mayıs ayında, Anhui ve Zhejiang'daki büyük sanayi firmalarının katma değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 1,5 büyüyerek düşüş eğilimini tersine çevirdi. Shanghai ve Jiangsu'daki emsal şirketler de katma değerlerindeki düşüşleri azalttı. Ekonomik faaliyetlerin hızla toparlanmasıyla birlikte bölgedeki lojistik sektörü de iyileşme hızını artırıyor. Yangtze Nehri Deltası'ndan, geçen ay Nisan ayına göre yüzde 12,4 artışla 235 Çin-Avrupa yük treni seferi yapıldı. Zhejiang'daki Ningbo-Zhoushan limanının konteyner hacmi, Mayıs ayında 3,3 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaşarak yeni bir aylık rekor kırdı. Üretime hızla yeniden başlanması ve lojistik pürüzlerinin aşılmaya başlaması, ithalat ve ihracatta büyümeye neden oldu. Ülkenin en üst gümrük idaresinin verilerine göre, Mayıs ayında bölgenin ticaret hacmi bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 20 arttı.

Yabancı sermaye de bölgeye akmaya devam etti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir tarım ve gıda şirketi olan Cargill, bu ayın başlarında Zhejiang'ın Pinghu şehrinde bir aromalı şurup üretim üssü inşa etmek için yaklaşık 30 milyon ABD doları yatırım yapacağını duyurdu. Cargill Çin'in Başkanı Liu Jun, Cargill'in Çin pazarına duyduğu tam güvenden dolayı bu üssü kurduğunu söyledi. Liu, "Çin gelecekte dünyanın en çekici gıda malzemesi pazarlarından biri olacak" dedi.

Xinhua / Güncel