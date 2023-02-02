Çin'in En Büyük Lityum-İyon Pil Üreticisi Yurtdışındaki İlk Tesisini Kurdu
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Çin'in önde gelen otomotiv lityum iyon pil üreticisi CATL, Çin dışındaki ilk fabrikasını Almanya'nın Thüringen şehrinde Contemporary Amperex Technology Thüringen GmbH (CATT) adıyla kurdu.
Çin'in önde gelen otomotiv lityum iyon pil üreticisi CATL, Çin dışındaki ilk fabrikasını Almanya'nın Thüringen şehrinde Contemporary Amperex Technology Thüringen GmbH (CATT) adıyla kurdu.
Tüm testleri geçen Lityum-iyon pil hücrelerinin ilk partisi Avrupalı müşterilere teslim edilecek.
Nisan 2022'de Thüringen eyaletinden pil hücresi üretimi için izin alan CATL, 1,8 milyar euroya varan toplam yatırımla Almanya'da 14GWh'lik bir üretim kapasitesine ulaşmayı ve 2.000 kadar yeni istihdam yaratmayı planlıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin ve Almanya'dan bildiriyor. (XHTV)