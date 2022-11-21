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Çin'in En Büyük Kaya Gazı Yatağında Rekor Düzeyde Üretim Kaydedildi

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Çin'in En Büyük Kaya Gazı Yatağında Rekor Düzeyde Üretim Kaydedildi

CHONGQİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük kaya gazı yatağı olan Fuling'in geliştiricisi Sinopec, Pazar günü itibarıyla bölgedeki doğalgaz üretiminin bu yıl rekor düzeye ulaştığını kaydetti.

CHONGQİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük kaya gazı yatağı olan Fuling'in geliştiricisi Sinopec, Pazar günü itibarıyla bölgedeki doğalgaz üretiminin bu yıl rekor düzeye ulaştığını kaydetti.

Şirket, Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing'deki yatağın, 2022 yılından bugüne kadar 6,4 milyar metreküp doğalgaz ürettiğini, üretimin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 arttığını bildirdi.

Şirkete göre, 10'dan fazla üretim ve inşaat projesi, günlük doğalgaz arzının yaklaşık 20 milyon metreküpe ulaşmasına yardımcı oluyor.

Doğalgaz yatağında, yeni kuyuların karmaşık jeolojik koşullarına rağmen Kovid-19'un etkisini bertaraf etmek ve sondaj verimliliğini artırmak için de çeşitli adımlar atıldı.

Çin'de 2014 yılında ticari geliştirmeye giren ilk büyük ölçekli kaya gazı yatağı olarak Fuling, Çin'deki Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı boyunca 70'ten fazla kent için temiz enerji kaynağı haline geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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