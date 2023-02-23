Çin'in En Büyük Kara Limanı, Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetiyle Güçlü Ticari Rakamlara Ulaştı

HOHHOT, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli gümrüklerinden alınan verilere göre, Çin'in en büyük kara limanı olan Manzhouli, 2022'de yıllık yüzde 37,6 artışla 4.818 Çin-Avrupa yük treninin işlemlerini gerçekleştirdi.

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Manzhouli'deki Manzhouli Tren İstasyonu'nda bir vinç konteynerleri yüklüyor, 1 Temmuz 2020. (Fotoğraf: Yu Jia/Xinhua)

HOHHOT, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli gümrüklerinden alınan verilere göre, Çin'in en büyük kara limanı olan Manzhouli, 2022'de yıllık yüzde 37,6 artışla 4.818 Çin-Avrupa yük treninin işlemlerini gerçekleştirdi.

Trenler bu dönemde toplam değeri bir önceki yıla göre yüzde 36,5 artışla 48,66 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar ABD doları) olan 382.058 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kargo taşıdı. Kargo hacminde yaşanan artış bir önceki yıla göre yüzde 38,6 oldu.

Halen bu kara limanından geçerek 11 Avrupa ülkesinde 28 şehre ulaşan 57 Çin-Avrupa yük treni güzergahı bulunuyor ve bu trenler Çin-Avrupa yük treni hizmetinin toplam yük hacminin yaklaşık yüzde 30'unu taşıyor.