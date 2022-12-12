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Çin'in En Büyük Kara Gaz Sahasının Günlük Üretimi 100 Milyon Metreküpü Geçti

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Çin'in En Büyük Kara Gaz Sahasının Günlük Üretimi 100 Milyon Metreküpü Geçti

Xİ'AN, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve gaz üreticisi PetroChina'ya ait Sulige gaz sahasının işletmecisi PetroChina Changqing Petrol Sahası Şirketi'ne göre, gaz sahasının günlük üretimi Cuma günü 100 milyon metreküpü aştı.

Xİ'AN, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve gaz üreticisi PetroChina'ya ait Sulige gaz sahasının işletmecisi PetroChina Changqing Petrol Sahası Şirketi'ne göre, gaz sahasının günlük üretimi Cuma günü 100 milyon metreküpü aştı. Rekor seviyeye ulaşan rakam, ülkenin günlük gaz üretiminin yaklaşık sekizde birini karşılıyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erdos Havzası'nda bulunan gaz sahasının toplam gaz üretimi 300 milyar metreküpe ulaştı. Isı değeri dönüşümüne göre, bu rakam 360 milyon ton kömürün yerini alabilir ve karbondioksit emisyonlarını 240 milyon ton azaltabilir.

Sulige doğalgaz sahasının doğalgaz üretiminin bu yıl 30 milyar metreküpü geçeceği ve geçen yıla oranla 1,5 milyar metreküpün üzerinde net artış kaydedeceği tahmin ediliyor. Bu, Çin'deki yüksek kaliteli ve istikrarlı doğalgaz arzının korunmasında önemli rol oynayacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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