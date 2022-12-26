Çin'in En Büyük Kara Doğalgaz Sahasında Yıllık Üretim 30 Milyar Metreküpü Geçti

Xİ'AN, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'nın Changqing Petrol Sahası, PetroChina'nın sahibi olduğu Sulige doğalgaz sahasında yıllık üretimin Pazartesi itibarıyla 30,04 milyar metreküpe ulaşarak Çin'in yerli doğalgaz üretiminde bir rekor kırdığını söyledi.

Xİ'AN, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'nın Changqing Petrol Sahası, PetroChina'nın sahibi olduğu Sulige doğalgaz sahasında yıllık üretimin Pazartesi itibarıyla 30,04 milyar metreküpe ulaşarak Çin'in yerli doğalgaz üretiminde bir rekor kırdığını söyledi.

Böylece Sulige, Çin'de doğalgaz üretiminde yıllık 30 milyar metreküp barajını geçen ilk doğalgaz sahası oldu. Sulige'de gerçekleşen üretim Çin'in bu yılki toplam doğalgaz üretiminin yedide birini oluşturuyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Erdos Havzası'nda yer alan Sulige gaz sahası, Beijing ve Tianjin'in yanı sıra İç Moğolistan'ın çevresindeki bölgelere doğalgaz tedarikinde de önemli bir rol oynuyor.

Sulige bundan önce ülkenin toplam günlük doğalgaz üretiminin yaklaşık sekizde birine karşılık gelen 100 milyon metreküp üretim seviyesinin üzerine çıkarak Çin'de günlük doğalgaz üretim rekorunu da kırmıştı.

Sulige'de şimdiye dek üretilen toplam doğalgaz miktarı 300 milyar metreküpe ulaştı.