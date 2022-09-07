Çin'in En Büyük Hava Kargo Şirketi Filosundaki Uçak Sayısını 75'e Çıkardı

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en büyük hava kargo şirketi SF Havayolları'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, şirketin, tamamı yük taşımacılığına yönelik filosundaki uçak sayısını 75'e çıkardığı kaydedildi. SF Havayolları'nın açıklamasında, filoya son katılan uçağın bir Boeing 767-300 geniş gövdeli yük uçağı olduğu ve ticari operasyonlara halihazırda Beijing-Shenzhen rotasında başladığı belirtildi. Bu, havayolu şirketinin yaklaşan Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün Tatili'nde hava taşımacılığının yoğun olacağı sezonda hizmet kalitesini güçlendirmeye yönelik yeni bir hamlesi. Şirket, bu yıl filosuna yedi kargo uçağı daha kattı. Merkezi Shenzhen'de bulunan SF Airlines, Çin'in teslimat devi SF Express'in havacılık kolu. Şirketten yapılan açıklamada, "SF Havayolları, hava kargosu hizmetlerinin yoğun sezonlarda istikrarlı şekilde çalışmasını sağlamak için gayret ediyor ve hava lojistik sektöründen gelen taleplere daha iyi hizmet verebilmek için kapasitesini sürekli olarak güçlendirmeyi taahhüt ediyor" ifadelerine yer verildi.