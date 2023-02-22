Çin'in En Büyük Ham Petrol Üssü Günlük Üretiminde Rekor Kırdı

TİANJİN, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en büyük ham petrol üreticisi Bohai Petrol Sahası, Ocak ayından bu yana günlük ham petrol üretiminde 90.000 tonu aşarak, petrol sahasının bu kriteri ilk kez aştığını açıkladı.

TİANJİN, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en büyük ham petrol üreticisi Bohai Petrol Sahası, Ocak ayından bu yana günlük ham petrol üretiminde 90.000 tonu aşarak, petrol sahasının bu kriteri ilk kez aştığını açıkladı.

CNOOC China Limited Şirketi'in Tianjin şubesi üretim departmanı Müdür Yardımcısı Zheng Xu, "Ülkenin günlük ham petrol üretiminin altıda birine eşdeğer olan bu rakam Bohai Petrol Sahası tarihinde yeni bir rekor" dedi.

1967'de 30 tondan fazla olan üretimle karşılaştırıldığında, petrol sahasının günlük ham petrol üretimi yaklaşık 3.000 kat arttı.

Zheng, bunun Bohai Petrol Sahası için sadece yeni bir başlangıç noktası olduğunu ve Ekim ayında günlük üretim zirvesine ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Zheng, önümüzdeki iki yıl içinde petrol sahasındaki petrol ve doğalgaz üretiminin artmaya devam edeceğini ve muhtemelen günde 100.000 tona ulaşacağını da sözlerine ekledi.