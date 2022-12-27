Çin'in En Büyük Doğalgaz Üretim Üssünün Yıllık Üretimi 50 Milyar Metreküpü Geçti

Xİ'AN, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz sahası olan Changqing petrol sahası, şirketin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 50 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz üretti.

Xİ'AN, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz sahası olan Changqing petrol sahası, şirketin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 50 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz üretti.

Çin'in kuzeybatısındaki Erdos havzasında yer alan petrol sahası, Beijing ve Tianjin de dahil olmak üzere çok sayıda büyük kente doğalgaz sağlıyor.

Petrol sahası 2021'de, ülke toplamının yüzde 23'ünü oluşturan 46,5 milyar metreküpten fazla doğalgaz üretti.

50 yılı aşkın geçmişe sahip Changqing petrol sahası, ülkenin enerji güvenliğinin korunmasında önemli rol oynuyor.