Çin'in en büyük doğalgaz depolama tesisi rekor kırdı

Çin'in Hutubi doğalgaz depolama tesisi, güçlü soğuk hava dalgasıyla mücadele için doğalgaz üretimini artırarak rekor kırdı. Çıkarılan doğalgaz hacmi geçen yıla göre artış gösterdi.

URUMQİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük doğalgaz depolama tesisi Hutubi, ülkeyi saran güçlü soğuk hava dalgasıyla mücadele için doğalgaz üretimini artırmaya yönelik çabalar çerçevesinde Cumartesi günü 38 milyon metreküp doğalgaz çıkararak rekor kırdı.

Çıkarılan doğalgaz hacmi, geçen yılın aynı döneminde çıkarılandan 5 milyon metreküp daha fazla olup, soğuk hava dalgasından önce çıkarılan miktara kıyasla 28 milyon metreküp artmış durumda.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Hutubi doğalgaz depolama tesisi, Xinjiang'ın kuzeyine ve Çin'in Batıdan Doğuya Doğalgaz Boru Hattı üzerindeki kentlere doğalgaz tedarik edilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Çin'in petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'nın doğalgaz depolama bölümünün verdiği bilgilere göre, depolama tesisi kış aylarında evlerin ısınma talebini karşılamak üzere bu yaz geçen yıla göre 60 milyon metreküp artışla 2,97 milyar metreküp doğalgaz biriktirerek rekor kırdı.